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BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

Birleşmiş Milletler'in raporuna göre, Kuzey Kore, kömür, demir, çelik ve BM tarafından yasaklanan diğer maddeleri ihraç ederek kendisi için alınan yaptırım kararlarını deliyor.

Haber Merkezi | 04.02.2018 - 02:07..
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BM, Kuzey Kore'nin bu ticaretinden sadece geçen sene 200 milyon dolar (160 milyon euro) değerinde gelir elde ettiğini belirtti.

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor

"200 MİLYON DOLAR GELİR ELDE ETTİ"

Rapora göre, Kuzey Kore ayrıca Suriye ve Myanmar ile askeri işbirliği içerisinde.

Uzmanlardan oluşan bir panelin hazırladığı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) açıklanan rapora göre, Kuzey Kore, "BM kararları ile yasaklanan bütün malları ihraç etmeye devam etti ve Ocak ile Eylül 2017 tarihleri arasında 200 milyon dolar gelir elde etti"

BM: Kuzey Kore yaptırımları deliyor


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