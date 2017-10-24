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BM Kuzey Kore'ye 32 ürünün satışını daha yasakladı

BM Komitesi, Kuzey Kore'ye satışı ve transferi yasaklanmış mallar listesine 32 ürün daha ekledi

24.10.2017 - 06:20
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BM Kuzey Kore'ye 32 ürünün satışını daha yasakladı

Kitle imha silahlarına da hizmet edebilecek satışı yasaklanan çift kullanımlı mallar arasında radyoaktif malzemelerin taşınması için de uygun olan vakum odaları, soğutma sistemleri, flaşlı röntgen makineleri, sismik algılama cihazı ve parçacık hızlandırıcıları gibi ürünler yer alıyor.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 11 Eylül'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar talep eden kararı kabul etmiş ve BM Komitesi'nden çift amaçlı kullanılan ürünler için düzenleme talebinde bulunmuştu.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006'dan bu yana ekonomik ve askeri yaptırımlar içeren 9 kararı onayladı.

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