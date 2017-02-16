BM Musul'da insani yardımlara yeniden başlayacak

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında, DEAŞ'ın Musul'un doğusunda insansız hava araçları (drone) ile düzenlediği saldırıların ardından geçici olarak durdurulan insani yardım çalışmalarına pazar günü tekrar başlanmasının planlandığını söyledi.

BM, DEAŞ'ın kontrolündeki batı yakasından, Musul'un doğusuna saldırması sonucu oluşan güvenlik riski nedeniyle insani yardım faaliyetlerini durdurma kararı almıştı.

DEAŞ BÖLGEDE İNTİHAR EYLEMLERİ DÜZENLİYOR

DEAŞ, son dönemlerde kentin doğu yakasındaki uyuyan hücreleri aracılığıyla halk pazarları, restoran ve sivillerin yoğunlukta olduğu bölgelere intihar eylemleri düzenliyor. Terör örgütü, ayrıca kentin batı yakasından, patlayıcı madde yerleştirilen dronelar ve katyuşa füzeleriyle de saldırı gerçekleştiriyor.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 17 Ekim 2016'da başlatılan Musul operasyonunda, 24 Ocak itibarıyla kentin doğu bölgesinin tamamen DEAŞ'tan kurtarıldığını açıklamıştı.