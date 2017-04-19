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BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

ABD, İngiltere ve Rusya'nın, Yahudilere soykırımı bildikleri halde müdahale etmedikleri ortaya çıktı.

19.04.2017 - 01:14
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Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun (UNWCC) yeni açıkladığı konuşma tutanaklarına göre, Müttefik kuvvetlerden olan Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere ve Rusya'nın, 1942 yılının Aralık ayında iki milyon Yahudi'nin katledildiğinden ve milyonlarcasının daha öldürülme tehlikesi altında olduğundan haberdar oldukları belirtildi. İngiliz Independent gazetesinin haberine göre, bu bilgilere rağmen Müttefikler ne mülteci kabul etti, ne de katliamları önlemek adına bir operasyonda bulundu.

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

"BÜYÜK GÜÇLER BİLDİĞİ HALDE MÜDAHALE ETMEDİ"

Birleşmiş Milletlere ait yeni belgelerle ilgili çıkan “Human Rights After Hitler (Hitler'den Sonra İnsan Hakları)" kitabının yazarı Dan Plesch, Independent'a yaptığı açıklamada, "Büyük güçler, aslında zannedildiğinden iki buçuk yıl önce Yahudilerin katledilmesiyle ilgili demeçlerde bulunmuş" diye konuştu.

Kitapta yer alan belgeler arasında, Aralık 1942'de İngiltere Dışişleri Bakanı Anthony Eden'ın parlamentoda yaptığı konuşma da yer alıyor. İngiliz parlamentosundaki konuşmasında Eden, Nazilerin Yahudileri katlettiğini ve katletmeye devam ettiklerini, bu ortak açıklamanın Moskova ve Washington'da da aynı anda okunmakta olduğunu söylüyor.

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

Londra Üniversitesi'nde akademisyen olan yazar Plesch, Müttefiklerin aslında katliamdan 1942'de haberdar olduklarını, ancak "toplama kamplarını keşfettiklerinde" öğrendiklerini açıkladıklarını belirtti.

Plesch, Birleşmiş Milletler Savaş Suçları Komisyonu'nun (UNWCC) 70 yıldır söz konusu belgeleri gizli tuttuğunu, şimdiye kadar araştırmacı ve tarihçilere inceleme imkanı vermediğini söyledi.

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

BM: Müttefikler Yahudi soykırımı olacağını biliyordu

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