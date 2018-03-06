BM: PKK sivillerin Afrin'den çıkmasını engelliyor

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın güvenli yerlere gitmek isteyen sivilleri engellemeye devam ettiğini bildirdi.

"AFRİN'DE ÇIKIŞLARA İZİN VERİLMİYOR"

Dujarric, yaptığı açıklamada, "Yerel yetkililer hala kimsenin çıkmasına izin vermiyor. Yerel yetkililerle doğrudan temasımız yok ama insanların özgürce ayrılabilmesi son derece önemli" dedi.



Sözcü Dujarric, şimdiye kadar 5 bin kişinin bölgeden ayrıldığını ifade etti

Binaların arasında Türkiye tarafına saldıran PKK'lılar

TERÖRİSTLERE YİNE "YEREL YETKİLİ" TABİRİ

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock da geçen hafta ''yerel yetkililer'' şeklinde tanımladığı terör örgütü PYD/PKK'nın sivilleri kontrol noktalarında durdurduğunu ve daha güvenli yerlere gitmelerini engellediğini belirtmişti.