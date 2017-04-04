BM, Rusya'daki saldırıyla ilgili açıklama yaptı

BM: BARBARCA VE KORKAKÇA

BM Güvenlik Konseyi’nden yapılan açıklamada 11 kişinin ölmesine ve 45 kişiden fazla kişinin yaralanmasına neden olan bombalı terör saldırısını "barbarca ve korkakça" diye nitelendirilerek, saldırının sorumlularının bir an önce adalet önüne çıkarılması istendi.

ABD: YÜREK PARALAYICI

Diğer yandan ABD’nin Birleşmiş Milletler’deki temsilcisi Nikki Haley de yaptığı açıklamada saldırı görüntülerini "yürek paralayıcı" olarak nitelendirerek, "Suçsuz insanları hedef alan aşırıcıların yenilmesinde ABD’nin Rusya'yı destekleyeceğinden emin olabilirsiniz." dedi.