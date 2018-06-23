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BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

Bölgenin toprak garantörü olan Rusya'nın Transdinyester'den çıkması talebi BM'de kabul edildi.

AA | 23.06.2018 - 02:01..
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Moldova hükümeti, Moldova Cumhuriyeti içinde tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Transdinyester'de askerleri bulunan Rusya'nın geri çekilmesini istedi.

ABD VE AVRUPA ÜLKELERİ RUSYA'YA KARŞI OY KULLANDI

ABD, Kanada, Avusturya, Belçika, Danimarka, Almanya, Yunanistan, İtalya, İspanya, Polonya, Portekiz gibi ülkeler karara kabul oyu verirken, Ermenistan, Beyaz Rusya, Küba, İran, Nikaragua, Suriye ve Venezüella gibi ülkeler Rusya’nın yanında yer alarak öneriyi reddettiler.

Rusya Federasyonu'nun BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitry Polyansky BM genel kurulunda yaptığı konuşmada, “Rusya’nın Moldova’da garantör ülke olduğu bir sır değil. BM genel kurulu kararıyla bir bölünme hedefliyorsanız bunu başardınız” diyerek bu karar sonrası Moldova’da istikrarsızlığın ortaya çıkacağını söyledi.

BM Rusya'nın askerlerini Transdinyester çıkartacak

MOLDOVA CUMHURBAŞKANI RUSYA'YI DESTEKLEDİ

Moldova Cumhurbaşkanı İgor Dodon ise verilen kararı eleştirerek, Rusya ordusunun Moldova’dan çekilmesini sorunu büyütmeye neden olacağını ifade etti.

Dodon, çatışma ortamının yaşanmaması için Rus askerinin bölgede çalışmalarını sürdürmesi gerektiğini dile getirdi.

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