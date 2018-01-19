taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
115.147
USD
3,8062
EURO
4,6575
ALTIN
163,25
PETR
68,6300

BM Sözcücü: Türkiye'nin Afrin operasyonu endişe verici

Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stefan Dujarric, kendilerinden beklenen bir açıklama yaptı ve Türkiye'nin Afrin operasyonuna 'endişe verici' dedi.

DHA | 19.01.2018 - 21:00..
  1. Haberler
  2. Gündem
BM Sözcücü: Türkiye'nin Afrin operasyonu endişe verici

Kararları ve her zaman tartışma yaratan BM, TSK'nın her an başlayabileceği Afrin operasyonu için şaşırtmayan bir açıklama yaptı.

ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İNSANİ YARDIMI AKSATIRMIŞ

Dujarric, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

Cenk Tosun, Emre Belözoğlu'nu yalanladı

31
ÖSO Kilis sınırını geçti

ÖSO Kilis sınırını geçti

160
Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

Demet Şener ve İbrahim Kutluay boşandı

260
Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

Mehmetçik Kut'ül - Amare final sahnesiyle büyüledi

165
Rusya Afrin'den çekiliyor

Rusya Afrin'den çekiliyor

96
Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri

41
Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

Cumhuriyet yazarının domuz eti üzerinden birlik çağrısı

339
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM