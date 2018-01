BM Sözcücü: Türkiye'nin Afrin operasyonu endişe verici

Kararları ve her zaman tartışma yaratan BM, TSK'nın her an başlayabileceği Afrin operasyonu için şaşırtmayan bir açıklama yaptı.

ENDİŞE VERİCİ

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Stefan Dujarric, Türkiye’nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının endişe yarattığını söyledi. Stefan Dujarric, Bölgede gerilimin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğini vurguladı.

İNSANİ YARDIMI AKSATIRMIŞ

Dujarric, BM Genel Merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Afrin'e yönelik operasyon hazırlığının, Suriye’ye yollanan insani yardımların durmasına yada aksamasına yol açacağından endişe duyduklarını söyledi. Durajjic, BM yetkililerinin Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürdüklerini, Genel Sekreter Antomio Guterss’in endişelerinin kendilerine iletildiğini duyurdu.