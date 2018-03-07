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BM sözcüsü PKK'dan yerel yönetim diye bahsetti

PKK'nın sivillerin Afrin'den çıkışına izin vermediğini söyleyen BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, terör örgütü için 'yerel yönetim' ibaresini kullandı.

AA | 07.03.2018 - 23:17..
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BM sözcüsü PKK'dan yerel yönetim diye bahsetti

BM, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin merkezine girişine 7 kilometre kala, PKK'ya verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Şimdiye kadar Afrin'den 5 bin kişinin ayrıldığını belirten Farhan Haq, terör örgütü PKK'nın kalan sivilleri engellediğini söyledi. Haq, sivillere çıkış izni vermeyen PKK'dan, 'yerel yönetimler' olarak bahsetti.

BM sözcüsü PKK'dan yerel yönetim diye bahsetti

PKK'NIN YETKİLİ OLDUĞU MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

Haq, Afrin'e insani erişim ve bölgeden sivillerin ayrılabilmesi için sahadaki bütün taraflarla görüştüklerini ama 'yerel yönetimlerin' izin vermediğini vurguladı.

Haq, AA muhabirinin ''Yerel yönetimler ile kimleri kastediyorsunuz? Bunlar YPG/PKK terör örgütü mü?" sorusuna ''Evet onlar da dahil.'' yanıtını verdi.

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