BM Suudi Konsolosluğu'nun dokunulmazlığını kaldırtacak

Devlet Bahçeli'den CHP'ye: Atatürk kim siz kimsiniz

1 Pelin Karahan'ın kış bahçesi Ünlü oyuncu Pelin Karahan, hayallerine kavuştu.

2 ABD basını Prens'e lakap taktı: Kemik Testeresi Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı meselesinde okların kendisine döndüğü Veliaht Prens Selman’a, yabancı basında yapılan tanımlamalara bir yenisi daha eklendi.

3 Fransa'da sel felaketi: 13 ölü 8 yaralı Fransa'nın güneyindeki Aude bölgesinde şiddetli yağışlar ve su baskınları nedeniyle kırmızı alarm verildi, en az 13 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de kayboldu.

4 İstanbul Valiliği'nden taksicilere uyarı Valilik ticari taksi şoförlerinin nasıl davranmaları gerektiği ve aksi tavır sergileyenlerin ne tür cezalarla karşılaşacaklarını açıkladı.

5 Başkan Erdoğan: CHP'nin İş Bankas hisseleri devredilecek Grup toplantısının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, CHP'nin İş Bankası hisseleriyle ilgili gerekenin yapılacağını söyledi.

6 Gebze- Darıca Metro Hattı'nın temeli atılıyor Gebze Darıca Metro Hattı'nın yapımına 20 Ekim'de temel atma töreniyle başlanacak.