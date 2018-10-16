BM Suudi Konsolosluğu'nun dokunulmazlığını kaldırtacak

Cemal Kaşıkçı konusunda dünya sert adımlar atmaya hazırlanıyor. ABD'nin Riyad'a yaptırımının yanı sıra BM de olayın soruşturulabilmesi adına konsoloslun dokunulmazlığının kaldırtılmasını istedi.
BM, Kaşıkçı olayının aydınlatılması için Suudi Arabistan Başkonsolosu ve konsolosluk çalışanlarının dokunulmazlığının kaldırılması talebinde bulundu.
"SORUMLULARIN BULUNMASI İÇİN"
Birleşmiş Milletler insan hakları komiseri Michelle Bachelet, diplomatik mekanlar ve yetkililerin sahip olduğu dokunulmazlığının kaldırılması gerektiğini belirtti. Bachelet, "Diplomatik dokunulmazlık, olanların ve sorumluların belirlenmesini engellemek için kullanılmamalıdır" dedi.
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