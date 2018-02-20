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BM TSK'nın operasyonunu siviller üzerinden çarpıtıyor

TSK azimle teröristleri vurmaya devam ederken, BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric karalama kampanyasını sürdürdü. Dujarric, insanların yardıma muhtaç duruma düştüğü yalanını öne sürdü.

Haber Merkezi | 20.02.2018 - 23:14..
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Türkiye'nin teröristlere yönelik düzenlediği operasyonu karalama politikasına devam eden Avrupalılar, gerçekleri görmezden gelmeye devam ediyor.

Türkiye'nin geçtiğimiz günlerde teröristlerden temizlediği Cinderesi'nin Deyr Ballut, Dükkan, Mısrin ve Muhammediye köylerindeki 100 aileye yardım yaptığını görmezden gelen BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, "Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar azalıyor." dedi.

"İNSANLARA ERİŞİM AZALIYOR"

Bugünkü basın toplantısında Afrin'deki son durumu değerlendiren Dujarric, "Bu askeri operasyonlara son verilmesi gerekiyor. Çatışmaların sayısı ne kadar çoğalırsa yardıma muhtaç insanlara erişim o kadar azalıyor. Afrin veya Doğu Guta'daki çatışmalar yüzünden insanlar evlerini terk ediyor. Her yeni gün beraberinde daha fazla acı getiriyor" dedi.

BM TSK'nın operasyonunu siviller üzerinden çarpıtıyor

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