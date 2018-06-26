BM: Türkiye, Filistin'e gönüllü desteğini artırdı

Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Pierre Krahenbühl, ajansa şimdiye kadar en fazla finansal desteği veren ABD'nin bu yardımlarını kesmesinin ardından yaşadıkları finansal krize değindi.

Krahenbühl, 250 milyon dolar yardım çağrısının kurumun kendisine yönelik değil, destekte bulundukları çocuk, kadın, erkek milyonlarca Filistinli mülteci için olduğunu dile getirdi.

Ayrıca Krahenbühl, Türkiye'ye Filistin'e yaptığı yardımlar ve Filistin konusundaki çabaları için teşekkür etti.

TÜRKİYE'NİN FİLİSTİN'E DESTEĞİ 1, 5 MİLYON DOLAR

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu da UNRWA'nın Filistinli mülteciler ve bölge için son derece önemli bir rolü olduğunu belirtti.

Türkiye'nin, kuruluşundan itibaren UNRWA'nın en güçlü destekçilerinden biri olduğunu anlatan Sinirlioğlu, "UNRWA'ya yaptığımız gönüllü desteği artırdık, bu yılki katkımızı 1,5 milyon dolara çıkardık ve aktardık." diye konuştu.

Sinirlioğlu geçen aylarda İtalya'nın başkenti Roma'da UNRWA için düzenlenen yardım taahhüdü konferansında da Türkiye'nin 10 milyon dolar daha ilave katkıda bulunduğunu hatırlattı.

Türkiye'nin Gazze'deki protestolarda İsrail güçleri tarafından yaralanan Filistinlilerin tedavisi için Dünya Sağlık Örgütüne 1,2 milyon dolar yardımda bulunduğunu söyleyen Sinirlioğlu, uluslararası topluma daha fazla taahhüt ve katkı çağrısı yaptı.

UNRWA'nın 2018 yılı içinde yardımlarını sürdürebilmesi için 250 milyon dolar fon açığını kapatması gerekiyor.