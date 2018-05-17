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BM uyardı; İdlib'de 2 milyon kişi zarar görebilir

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de tekrarlanması durumunda 2 milyondan fazla insanın durumdan etkileneceğini açıkladı.

AA | 17.05.2018 - 05:24..
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Mistura, Doğu Guta'da yaşananların İdlib'de de olması halinde bunun 6 kat daha kötü sonuçlar doğurabileceği ve 2 milyon 300 bin kişiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.

BM uyardı; İdlib'de 2 milyon kişi zarar görebilir

"TAHLİYELER KORKUTUYOR"

BM Güvenlik Konseyini Suriye'deki son gelişmeler hakkında video konferans aracılığıyla Cenevre'den bilgilendiren Mistura, özellikle İdlib'e yapılan tahliyelere ilişkin duyduğu endişelere dikkati çekti.

Sivillerin ve muhalif grupların Suriye'nin kuzeyine ve çoğunlukla İdlib'e gönderilmesi halinde bu durumun sadece yeni bir çatışmanın ertelenmesine neden olabileceğini belirten Mistura, son iki ayda Suriye'nin kuzeyine 110 bin kişinin tahliye edildiğini ve bölgedeki insani ihtiyaçların karşılanmasında güçlük çekildiğini ifade etti.

Mistura, "İdlib'de de Doğu Guta senaryosu yaşanırsa bu 6 kat daha kötü olabilir. 2,3 milyon insanı etkiler ki bunların yarısı daha önce yerlerinden edildi ve gidecek hiçbir yerleri olamayacak." dedi.

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