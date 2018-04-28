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BM uyardı İsrail dinlemedi; Gazze'ye hava saldırısı

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail'e ait insansız bir hava aracının, Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırıldığını açıkladı.

İHA | 28.04.2018 - 03:25..
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İsrail, Gazze'yi insansız hava aracı ile vurdu. İsrail'in barbarlığına Birleşmiş Milletler'den uyarı gelmesine rağmen, Filistin topraklarına hava saldırısı düzenlendi.

BM uyardı İsrail dinlemedi; Gazze'ye hava saldırısı

POLİSLERİN OLDUĞU BÖLGEYE SALDIRI

Filistin İçişleri Bakanlığı, İsrail’e ait insansız bir hava aracının bugün Gazze'nin batısında Filistinli deniz polisine ait bir yere saldırı düzenlediği açıkladı.

Bakanlık saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini onaylarken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi. İsrail tarafından ise saldırı ile ilgili açıklama yapılmadı.

BM uyardı İsrail dinlemedi; Gazze'ye hava saldırısı


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