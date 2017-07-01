BM: Yarım milyon Suriyeli evlerine döndü

Bunu 'dikkate değer bir eğilim' olarak tanımlayan örgüte göre göçmenlerin büyük bir bölümü aile üyelerini bulmak ve mülklerini kontrol etmek için evlerine döndü.

Dönüş yapanların gittikleri kentler ağırlıklı olarak Halep, Hama, Humus ve Şam oldu.

2 YILDA 260 BİN KİŞİ ÜLKE DIŞINDAN DÖNDÜ

UNHCR bununla birlikte güvenli bir geri dönüş için şartların henüz oluşmadığı uyarısını yaptı. UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, 2015'ten 2017'ye kadar yaklaşık 260 bin mültecinin Suriye'ye döndüğünü, dönüşlerin ağırlıklı olarak Türkiye'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Mahecic, 2017'deki verileri dikkate alarak, Suriye'de evlerine geri dönenlerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt verecek çalışmalara başladıklarını belirtti.

5,5 MİLYON KİŞİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

UNHCR'ın verilerine göre 2011'den bu yana yaklaşık 5,5 milyon Suriyeli ülkeden ayrıldı, 6,3 milyon kişi ise ülke içinde yer değiştirdi. İç savaşta yaklaşık 300 bin Suriyeli yaşamını yitirdi.