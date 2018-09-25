ABD'de Başkan Erdoğan'ın yoğun temasları

73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu ABD'nin New York kentinde gerçekleştiriliyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da BM Genel Kurulu için New York'a gitti.

Bu sırada ülke liderleriyle ikili görüşmeler de gerçekleştiren Erdoğan'ın programı oldukça yoğun.

Dün Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya gelen Erdoğan başta Suriye meselesi olmak üzere birçok konuda görüşlerini paylaştı.

İSRAİL ALEYHİNDE ALINAN KARARLARIN HANGİSİ UYGULAMAYA GİRDİ

Katıldığı bir program kapsamında konuşan Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler'e de eleştirilerde bulunarak, "BM Genel Kurulu bugüne kadar İsrail'in aleyhinde nice kararlar aldı. Acaba hangisi uygulamaya girdi? Konseyde zaten önemli bir garantörü var. Bir ülkenin iki dudağı arasından hayır çıktı mı bitti iş. Onun için 'Dünya 5'ten büyüktür' diyorum. Artık 2. Dünya Savaşı sonrası dünya yok. Bu yeni dünyada BM'nin de değişmesi gerekiyor." dedi.