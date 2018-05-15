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BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin 50'den fazla Filistinli,yi şehit etmesinin soruşturulması istemi, ABD vetosuna takıldı.

AA | 15.05.2018 - 02:32..
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BM'de Gazze soruşturması talebini ABD veto etti

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt, konseyden Gazze'deki şiddet olaylarından endişe ve üzüntü duyulduğunu belirten ve 50'yi aşkın Filistinlinin şehit edilmesine dair soruşturma başlatılmasını talep eden bir açıklamanın kabul edilmesini istedi.

ABD, BAĞIMSIZ VE ŞEFFAF SORUŞTURMAYA KARŞI ÇIKTI

Diplomatlar, Gazze sınırındaki protestolarda İsrail güvenlik güçlerinin gerçek mermi kullanması sonucu 50'den fazla Filistinlinin şehit edilmesine ilişkin BMGK'nin "bağımsız ve şeffaf" soruşturma talebine ABD'nin karşı çıktığını söyledi.

İSRAİL KARŞITI TALEPLER ABD VETOSU YİYOR

ABD, 30 Mart'tan bu yana devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki barışçıl gösterilerde İsrail'in orantısız güç kullanımı sonucu çok sayıda Filistinlinin şehit edilmesiyle ilgili soruşturma taleplerini iki kez daha reddetmişti.

Öte yandan BMGK, Kuveyt'in talebi üzerine bugün toplanacak.

BM Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov'un konseyi bilgilendirmesi bekleniyor.

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