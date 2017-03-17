BM'de ırkçılık raporu istifaya neden oldu

Lübnan Gazeteciler Sendikası'ndaki basın toplantısında konuşan ESCWA İcra Sekreteri Halef, Guterres’in kendisinden, İsrail'i ırkçılıkla suçlayan raporu geri çekmesini istediği için istifa ettiğini belirtti.

"BASKILARI KABUL EDECEK BİR KİŞİLİĞE SAHİP DEĞİLİM"

Yayımlanan raporda İsrail'in, ırk ayrımcılığı yapan politikalar uyguladığının delilleriyle ispatlandığını bir kez daha vurgulayan Halef, "Bu rapor nedeniyle son dönemde bana yapılan baskıları kabul edebilecek bir kişiliğe sahip değilim. Irk, din ve renk ayrımını esas alan bir ayrımcılığı da kabul edilmez buluyorum. Görevimin, tanıkları olan cinayetleri gizlememek olduğunu bildiğim için istifa ediyorum." dedi.

(BM Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA) İcra Sekreteri Rima Halef)

FİLİSTİN ASILLI ÜRDÜNLÜ

Aslen Filistinli olup Ürdün vatandaşlığı bulunan Halef, İsrail'in, Filistinlilerin tamamına ırk ayrımcılığı uygulamak ve bu durumu devam ettirebilmek için kanunlar çıkardığını ve politikasını bu yönde belirlediğini söyledi.

İsrail'in ırkçılığa ilişkin bazı uygulama ve politikalarına dikkati çeken Halef, kendisine İsrail'in kınandığı iki raporun geri çekilmesi için iki ay öncesinden talimat geldiğini fakat bu raporları geri çekmeyerek İsrail'in ırk ayrımcılığını sürdürdüğünü ortaya koyan raporlarda ısrar ettiğini dile getirdi.

(BM Genel Serkreteri Guterres)

FİLİSTİNLİLERE KARŞI SİSTEMATİK IRK AYRIMCILIĞI

Filistin'in Beyrut Büyükelçisi Eşref Tebbur, basın açıklamasının sonunda Halef'e, İsrail'in yer almadığı bir Filistin'in tasvir edildiği tahta haritayı hediye etti. ESCWA bünyesindeki bir komisyon tarafından hazırlanan ve geçen çarşamba günü duyurulan, "İsrail'in Filistin halkına karşı uygulamaları ve ırk ayrımcılığı sorunu" konulu araştırma raporu, İsrail'i, Filistinlilere karşı sistematik "Irk ayrımcılığı" yapmakla suçlamıştı.

BM tarihinde ilk defa, İsrail, açık ve net şekilde ırkçı bir devlet olmakla suçlanmıştı. BM Genel Sekreteri Guterres ve ABD Daimi BM Temsilcisi Nikki Haley, İsrail’i ırkçılıkla suçlayan bu raporun derhal geri çekilmesini istemişti. Raporu kınadıklarını açıklayan İsrail BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, bunun İsrail’i karalamaya yönelik olduğunu söylemişti.

Merkezi Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bulunan ESCWA, aralarında Mısır, Lübnan, Ürdün, Irak ve Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkelerinin de bulunduğu 17 Arap ülkesinden oluşuyor.