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BM'den acil çağrı: 20 milyon insan kıtlık tehlikesinde

BM Genel Sekreteri Guterres, Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insanın kıtlık ile karşı karşıya olduğunu söyledi.

23.02.2017 - 06:53
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BM'den acil çağrı: 20 milyon insan kıtlık tehlikesinde

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, düzenlediği basın toplantısında kıtlık ilan edilen Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de yaşanan insani krizlere dikkati çekti.

Aşırı derecede yetersiz beslenmeye maruz kalan milyonlarca insanın ölümün eşiğinde olduğunu, hastalıklara ve salgınlara karşı savunmasız kaldığını ifade eden Guterres, "Hayvanlarını yiyecek için öldürmek zorunda kalıyorlar, gelecek yıl tohum için sakladıkları tahılları tüketiyorlar." dedi.

Guterres, "Güney Sudan, Nijerya, Somali, ve Yemen'de 20 milyondan fazla insan kıtlık ile karşı karşıya. Büyük bir felaketi önlemek için mart ayı sonuna kadar 4,.4 milyar dolara ihtiyacımız var... Çok sayıda çocuğun öldüğünü gördükten sonra yardımların geldiğini görmek istemiyorum. Felaketi önlemek için şimdi harekete geçmek gerek." dedi.

BM verilerine göre, Güney Sudan'da 100 bin kişi açlık nedeniyle ölümün, 1 milyon kişiyse kıtlığın eşiğinde. Somali'de, 2,9 milyon, Yemen'de 7,3 milyon, Njeryanın kuzey doğusunda ise 5,1 milyon kişi acil gıda yardımına ihtiyaç duyuyor.

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre ise söz konusu ülkelerde 1,4 milyon çocuk açlıktan ölme riski taşıyor.



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