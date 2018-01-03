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BM'den İran'a ifade özgürlüğüne saygılı olun mesajı

İran'da devam eden protestolar hakkında açıklama yapan BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, "İfade özgürlüğüne saygı duyulmalı." dedi.

AA | 03.01.2018 - 01:38..
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"İran halkının barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulması gerektiğini" ifadelerini kullanan BM Genel Sekreter sözcülerinden Farhan Haq, İran hükümeti ya da başkalarıyla temas kurma konusunun değerlendirildiğini açıkladı.

BM'den İran'a ifade özgürlüğüne saygılı olun mesajı

BM'nin ne tür temasların "yararlı" olacağını ele aldığını ve daha fazla şiddet olaylarının yaşanmamasını umut ettiklerini belirten Haq, "BM, İranlıların barışçıl toplanma hakkına ve ifade özgürlüğüne saygı duyulmasını bekliyor." dedi.

İran'daki olaylar, 28 Aralık 2017'de Meşhed'de bir grup göstericinin, ülkedeki hayat pahalılığı, işsizlik ve yolsuzluk gibi sorunları protesto etmesiyle başlamıştı. Kısa sürede rejim karşıtı gösterilere dönüşen protesto eylemleri Tahran, Kermanşah, Senendeç, Zencan, Şiraz, Kum, Şiraz, Ahvaz, Zahidan, Erak ve Hurrem Abad gibi pek çok kente yayılmıştı. Ülke genelindeki olaylarda şimdiye kadar en az 23 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla göstericinin gözaltına alındığı bildirilmişti.

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