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BM'den İsrail ve İran'a uyarı

BM Genel Sekreter Antonio Guterres, İsrail ve İran'a "kışkırtıcı eylemlere son verin" çağrısı yaptı.

AA | 10.05.2018 - 22:28..
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DQ

Dujarric, günlük basın brifinginde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e roket attığı yönündeki haberleri ve İsrail'in misilleme saldırılarını derin endişeyle takip ettiğini aktardı.

"DÜŞMANCA EYLEMLERE SON VERİN"

Dujarric, ''Genel Sekreter, halihazırda korkunç çatışmaların yaşandığı bölgede yeni bir çatışmanın daha yaşanmaması için tüm düşmanca ve kışkırtıcı eylemlere son verilmesi çağrısı yapıyor.'' dedi.

İsrail ordusu, dün akşam İran güçlerinin Suriye'den İsrail'e doğru yaklaşık 20 roket attığını açıklamıştı.

İran ise "İsrail'e roket saldırısı düzenlediği" iddialarını yalanlamıştı. İsrail, bu saldırıya karşılık Suriye'de İran güçlerinin konuşlu olduğu 26 noktayı savaş uçaklarıyla vurmuştu.

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