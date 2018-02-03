taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.119
USD
3,7711
EURO
4,6987
ALTIN
161,65
PETR
68,2200

BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin destekleriyle, Kars'taki sığınmacılara kışlık malzeme yardımı yaptı.

DHA | 03.02.2018 - 11:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Kars'ın kent merkezinde, Paşaçayır yolundaki eski süt fabrikası lojmanlarında yaşayan Suriye ve Afganistan uyruklu 300 sığınmacıya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) tarafından gönderilen kışlık battaniye ve giysiler, İl Göç İdaresi koordinesiyle dağıtıldı.

BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

İMZA KARŞILIĞI KİŞİ BAŞI İKİ BATTANİYE

Kişi başı ikişer battaniyenin verildiği sığınmacılar, malzemeleri imza karşılığı aldı. Görevliler yardımları dağıtırken çocuklar da İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız ve polislerin ellerini tutup, hatıra fotoğrafları çektirdi.

BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

Yıldız, çocuklarla futbol oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Aileler ise İl Göç İdaresi görevlilerine ve polislere çay ikramında bulundu.

BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

"BİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız, "Bugün burada BMMYK ve ASAM'ın ikili görüşmesi neticesinde Göç İdaresi koordinesinde ilimizde bulunan Afganistan ve Suriyeli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. İlimizde ağır kış şartları göz önüne alındığında daha önce Göç İdaresi bünyesinde dağıtılan yardımların ikincisini yapmaktayız. Burada yardımlarda katkıları olan BMMYK ve ASAM temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Göç İdaresi olarak bu hassasiyetimizi hiçbir şekilde eksilmeden devam edecek ve yurtları terk edip buraya gelen bizlere sığınan kardeşlerimize daima uzanan bir el olmaya devam edeceğiz." dedi.

BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım



BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım



BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

PKK destekçileri Almanya'da Türk vatandaşına saldırdı

177
Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

Tank ve obüsler Suriye sınırından girdi

42
Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

Nevşin Mengü CHP'ye üye olmak istedi

50
Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

Almanya 4 FETÖ'cü askeri koruması altına aldı

68
İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

İHA'larda yeni dönem: Uydudan görüntü ve kontrol

15
Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

Rıdvan Dilmen: Tribünlerde neden Allahu ekber deniliyor

142
HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

HDP'li Garo Paylan Fransız kanalında Türkiye'yi suçladı

238
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM