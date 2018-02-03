BM'den Kars'taki göçmenlere kışlık yardım

Kars'ın kent merkezinde, Paşaçayır yolundaki eski süt fabrikası lojmanlarında yaşayan Suriye ve Afganistan uyruklu 300 sığınmacıya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin (SGDD-ASAM) tarafından gönderilen kışlık battaniye ve giysiler, İl Göç İdaresi koordinesiyle dağıtıldı.

İMZA KARŞILIĞI KİŞİ BAŞI İKİ BATTANİYE

Kişi başı ikişer battaniyenin verildiği sığınmacılar, malzemeleri imza karşılığı aldı. Görevliler yardımları dağıtırken çocuklar da İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız ve polislerin ellerini tutup, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Yıldız, çocuklarla futbol oynarken, ortaya renkli görüntüler çıktı. Aileler ise İl Göç İdaresi görevlilerine ve polislere çay ikramında bulundu.

"BİZE SIĞINAN KARDEŞLERİMİZE ELİMİZİ UZATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İl Göç İdaresi Müdürü İlyas Yıldız, "Bugün burada BMMYK ve ASAM'ın ikili görüşmesi neticesinde Göç İdaresi koordinesinde ilimizde bulunan Afganistan ve Suriyeli kardeşlerimize yardımcı oluyoruz. İlimizde ağır kış şartları göz önüne alındığında daha önce Göç İdaresi bünyesinde dağıtılan yardımların ikincisini yapmaktayız. Burada yardımlarda katkıları olan BMMYK ve ASAM temsilcilerine şükranlarımızı sunuyoruz. Göç İdaresi olarak bu hassasiyetimizi hiçbir şekilde eksilmeden devam edecek ve yurtları terk edip buraya gelen bizlere sığınan kardeşlerimize daima uzanan bir el olmaya devam edeceğiz." dedi.