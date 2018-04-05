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BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımlardan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ursula Mueller, soykırım ve etnik temizlik yapılan Arakan Müslümanlarını ziyaret etti.

AA | 05.04.2018 - 01:18..
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Muller'in, vahşiler tarafından katledilen Arakanlı Müslümanları ziyarete gittiğini söyleyen BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştığını belirtti.

BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret

DEVLET SORUMLULARIYLA GÖRÜŞTÜ

Dujarric, Mueller'in sivillerin korunması, insani yardımların yapılabilmesi ve Arakan'a erişimin engellenmemesi konularını görüşmek için Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii ve diğer hükümet yetkilileri ile bir araya geldiğini ifade etti.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

BM'den soykırım yapılan Arakan'a ziyaret

BM "ETNİK TEMİZLİK VE SOYKIRIM" DEDİ

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.

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