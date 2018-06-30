taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.520
USD
4,5867
EURO
5,3637
ALTIN
184,76
PETR
79,2300

BM'den Suriye çağrısı: Operasyonlara son verin

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalar 'alarm verici' ifadesini kullandı.

AA | 30.06.2018 - 03:29..
  1. Haberler
  2. Dünya

Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını gündeme getiren Guterres, "Askeri operasyonlara acil son verilme" dedi.

BM'den Suriye çağrısı: Operasyonlara son verin

"ATEŞKESE BAĞLI KALINMALI"

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

Silikon Vadisi'ni bırakıp köyüne yatırım için döndü

54
Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

Çipras: AB derin bir şekilde bölündü

20
Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

Ada alıp Türkiye'yi bilimde geçme rüyası

75
İşsiz babanın beşiz sevinci

İşsiz babanın beşiz sevinci

23
Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

Özgü Namal köy hayatıyla mutlu

5
İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

İyi Partili vekilden seçmenlere hakaret dolu paylaşım

15
Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

Filistinliler, Erdoğan'ın seçim zaferini kutladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM