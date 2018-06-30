BM'den Suriye çağrısı: Operasyonlara son verin

Rusya, ABD ve Ürdün ile varılan gerginliğin azaltılması anlaşmasını gündeme getiren Guterres, "Askeri operasyonlara acil son verilme" dedi.

"ATEŞKESE BAĞLI KALINMALI"

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Guterres, Suriye'nin güney batısındaki çatışmalardan derin endişe duyduğunu belirtti. Guterres, ateşkes anlaşmasına rağmen bölgede artan çatışmaların ''alarm verici'' olduğunu ifade etti.

Çatışmaların insani yardımları da etkilediğine dikkati çeken Guterres, anlaşmanın garantörlerine, "ateşkese bağlı kalmaları ve askeri operasyonlara acil son verilmesi" çağrısı yaptı.