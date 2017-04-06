BM'den Suriye için 72 saatlik ateşkes talebi

Esed rejiminin önceki gün İdlib'te Han Şeyhun'a düzenlediği kimyasal silah saldırısında aralarında çok sayıda çocuk ve kadının bulunduğu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetmiş, 500 sivil de kimyasal maddeden etkilenmişti.

SORUŞTURMA YAPMA ÇAĞRISI

Bunun üzerine olağanüstü toplanan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, olayla ilgili tam kapsamlı bir soruşturma yapma çağrısında bulundu.

72 SAATLİK ATEŞKES TALEBİ

Diğer yandan Türkiye, ABD, Rusya ve İran'dan da Suriye'de 72 saatlik ateşkes talebinde bulundu.