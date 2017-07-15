taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

BM'den Suriye rejimine siyasi süreç çağrısı

Suriye Özel Temsilcisi Mistura, görüşmelerin 8'inci turu için Suriye rejimine siyasi geçişi ele alma çağrısında bulundu.

15.07.2017 - 04:15
  1. Haberler
  2. Dünya

Mistura, Cenevre'de sona eren 7'nci tur Suriye görüşmelerinin ardından BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin yeni turunun eylül başında düzenlenmesi niyetindeyim." dedi.

Taraflardan, müzakerelerde ele alınan 4 temel başlık hakkında net bir şekilde pozisyonlarını belirlemesini istediğini anlatan Mistura, tarafların gelecek turda aynı odada oturmaları için baskı yapacaklarını aktardı.

Mistura, "Suriye rejiminden şimdiye kadar siyasi süreci ele alma noktasında hiçbir işaret görmedik ama onlara bir sonraki turda siyasi geçiş sürecini ele alma noktasında çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

7. TUR GÖRÜŞMELERİNE YAŞANANLAR

Suriye konulu 7'nci tur görüşmelerinde Mistura, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim ve Nasır Hariri öncülüğündeki muhalefet heyetleri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cenevre'de 10 Temmuz'da başlayan 7'nci tur görüşmeleri 14 Temmuz'da sona erdi. Tarafların, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı müzakere etmesi hedeflenmişti.

Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Nasır Hariri, dün yaptığı açıklamada, Esed rejimi heyetinin siyasi geçişi müzakere etmekten kaçındığı belirterek, BM'yi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırmıştı.

Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. Mistura'dan müzakerelerin ciddi biçimde ele alınması konusunda sorumluluğunu yerine getirmesini talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Katar ve İngiltere'den ortak deniz tatbikatı
İngiltere Deniz Kuvvetlerine bağlı deniz unsurları, Katar Deniz Kuvvetleri ile Katar'ın başkenti Doha'da tatbikat düzenledi.
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu
Kanadalı eski astronot Julie Payette, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'i temsilen ülkesinin Genel Valisi görevine getirildi.
Mısır'da turistlere bıçaklı saldırı
Turistik Hurgada kentinde bugün gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda iki Alman turist hayatını kaybetti
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı
İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü PKK yanlısı bir grup, 15 Temmuz şehitlerinin anıldığı etkinliği engelleme girişiminde bulundu.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

31
Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

5
Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

Manisalı çiftçi tarla sürerken top mermisi buldu

1
Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

Siirt'te muhtarların aracına terör saldırısı

1
Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

7
Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

Aydın Valisi Koşger'den dünya medyasına 15 Temmuz mesajı

5
Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

17
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM