BM'den Suriye rejimine siyasi süreç çağrısı

Mistura, Cenevre'de sona eren 7'nci tur Suriye görüşmelerinin ardından BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, "Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin yeni turunun eylül başında düzenlenmesi niyetindeyim." dedi.

Taraflardan, müzakerelerde ele alınan 4 temel başlık hakkında net bir şekilde pozisyonlarını belirlemesini istediğini anlatan Mistura, tarafların gelecek turda aynı odada oturmaları için baskı yapacaklarını aktardı.

Mistura, "Suriye rejiminden şimdiye kadar siyasi süreci ele alma noktasında hiçbir işaret görmedik ama onlara bir sonraki turda siyasi geçiş sürecini ele alma noktasında çağrıda bulunuyorum." diye konuştu.

7. TUR GÖRÜŞMELERİNE YAŞANANLAR

Suriye konulu 7'nci tur görüşmelerinde Mistura, Beşşar Caferi başkanlığındaki rejim ve Nasır Hariri öncülüğündeki muhalefet heyetleri ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cenevre'de 10 Temmuz'da başlayan 7'nci tur görüşmeleri 14 Temmuz'da sona erdi. Tarafların, geçiş yönetimi, anayasa, seçimler ve terörizmle mücadeleden oluşan 4 temel başlığı müzakere etmesi hedeflenmişti.

Suriye görüşmelerine katılan muhalefet heyeti başkanı Nasır Hariri, dün yaptığı açıklamada, Esed rejimi heyetinin siyasi geçişi müzakere etmekten kaçındığı belirterek, BM'yi bu konudaki sorumluluğunu yerine getirmeye çağırmıştı.

Hariri, "Rejim siyasi süreci konuşmayı reddediyor. Siyasi geçiş süreci konularına dahil olmuyor. Mistura'dan müzakerelerin ciddi biçimde ele alınması konusunda sorumluluğunu yerine getirmesini talep ettik." ifadelerini kullanmıştı.



