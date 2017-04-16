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BM'den Suriye'de tahliye konvoyuna saldırıya kınama

Birleşmiş Milletler, Suriye'de kuşatma altındaki Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenlerin konvoyuna düzenlenen saldırıyı kınadı.

16.04.2017 - 11:10
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Halep'in batısındaki Raşidin'de Fua ve Kefreya'dan tahliye edilenleri hedef alan saldırı kınandı.

GÜVENLİĞİ SAĞLAYIN ÇAĞRISI

Saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenen açıklamada, taraflara tahliye edilmeyi bekleyenlerin güvenliğini sağlaması çağrısında bulunuldu.

Fua ve Kefreyalı siviller, rejim Kızılayı görevlileri ve askeri muhaliflerden oluşan 100'den fazla kişinin öldüğü saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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