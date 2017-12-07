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BM'den Trump'a Kudüs cevabı

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki iki devletli çözümün herhangi bir alternatifi yoktur" dedi.

AA | 07.12.2017 - 03:05..
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BM'den Trump'a Kudüs cevabı

ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımasına ilişkin konuşan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Kudüs, BMGK ve BM Genel Kurul kararları temel alınarak, iki taraf arasında doğrudan görüşmeler yoluyla en son çözülmesi gereken bir konudur." ifadesini kullandı.

BM'den Trump'a Kudüs cevabı

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜN ALTERNATİFİ YOK"

ABD Başkanı Trump'ın "İki devletli çözüm destekliyoruz açıklamasına değinen" Guterres, "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki iki devletli çözümün herhangi bir alternatifi yoktur. B planı yoktur." vurgusu yaptı.

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