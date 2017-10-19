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BM'den Trump'ın nükleer anlaşma kararına tepki

İran nükleer anlaşmasını yürürlükten kaldırmak için uğraşan Trump'a BM'den "bu anlaşma çok önemli, kaldırılmamalı" tepkisi geldi.

19.10.2017 - 04:32
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Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD Başkanı Donald Trump'ın yürürlükten kaldırılmasını istediği İran nükleer anlaşmasının gerekli olduğunu ve anlaşmanın korunmasının çok önemli olduğunu söyledi.

BM'den Trump'ın nükleer anlaşma kararına tepki

BM, TRUMP İLE AYNI GÖRÜŞTE DEĞİL

Orta Afrika Cumhuriyeti'ne yapacağı ziyaret öncesi New York'taki BM Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulunan Guterres, İran nükleer anlaşmasına ilişkin "BM Güvenlik Konseyine sunulan rapor gerçekle örtüşüyor. Nükleer anlaşma gerekli, korunması çok önemli" dedi.

BM'den Trump'ın nükleer anlaşma kararına tepki

"BARIŞ GÜCÜ ASKERLERİNİN SAYISI ARTMALI"

Guterres, başka bir soru üzerine de Kuzey Kore ile herhangi bir askeri çatışmaya girilmesinin tüm dünya için trajedi yaratacağını söyledi. Genel Sekreter Guterres, Orta Afrika Cumhuriyet'indeki şiddet olaylarına da değinerek, bu ülkeye yapacağı ziyaret öncesi Güvenlik Konseyi'nden, ülkedeki barış gücü askerlerinin sayısının artırılmasını istediğini belirtti.

BM barış güçlerinin Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki (CAR) cinsel istismar iddialarından 'acı' aldıklarını da dile getiren Guterres, ziyareti sırasında hem mağdurlarla hem de aileleriyle görüşmeye hazır olacağını açıkladı. Cinsel istismara karşı 'sıfır hoşgörü' politikası izlemeyi sürdüreceklerini belirtti.

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