BM'den Tunus'taki göstericilere sükunet çağrısı

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville, BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazartesinden bu yana Tunus'taki gösterilerde 778 kişinin tutuklandığını söyledi.

778 KİŞİ TUTUKLANDI

Sözcü Colville, 778 tutukludan 200'ünün 15-20 yaş arası gençler olduğunu belirterek, "Tunus genelindeki gösterileri ve yetkililerin göstericilere verdiği karşılığı yakından takip ediyoruz." dedi.

"TOPLANMA HAKKINA SAYGI GÖSTERİLMELİ"

Tunuslu yetkilileri keyfi tutuklamalardan kaçınmaya ve gözaltına alınanların temel yasal haklarına saygı göstermeye davet eden Colville, göstericilerin özgür toplanma haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

"İTİDAL VE SÜKUNET ÇAĞRISI"

Colville, Tunus'taki göstericilerin de şiddet olaylarından uzak durması gerektiğinin altını çizerek, "Polis karakolları ve dükkanlara zarar verilmesini de içeren yağmalama, vandalizm ve şiddet olduğunu anlıyoruz. Sokaktaki gösterilere katılan herkese itidal ve sükunet çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Halife eş-Şiybani, yerel basına yaptığı açıklamada, hafta başından bu yana devam eden protestolarda gözaltı sayısının 778'e ulaştığını söyledi.

PROTESTOCULARIN ÇOĞUNLUĞU GENÇLER

Gözaltına alınanların yüzde 54,9'unun 20-30 yaş aralığında olduğunu aktaran Şiybani, önceki günlere göre dün akşamın daha sakin geçtiğini ve şiddet olaylarının nispeten azaldığını dile getirdi.

Olayların başlangıcından bugüne meydana zarara değinen Şiybani, güvenlik güçlerine ait 88 aracın, bir karakolun ve Kasrine vilayetinde bir emniyet binasının yakıldığı bilgisini paylaştı.

Pazartesiden bu yana devam eden gösterilerin sakinleşmesine rağmen bazı gruplar bugün için yine ülke genelinde geniş katılımlı gösteri çağrısı yaptı.