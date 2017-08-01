BM’den Türkiye’deki sığınmacılara hak arama sitesi

Sitenin girişinde yapılan tanıtım açıklamasında, "Mülteciler ve sığınmacılar; hakları, yükümlülükleri ve onlara sunulan hizmetlere ilişkin daha fazla bilgi sahibi olmalarına yardımcı olacak bilgilere buradan erişebilirler." denilerek Türkiye’deki mülteciler ve sığınmacılar, kayıttan Mülteci Statüsü Belirleme usullerine, eğitimden geçim kaynaklarına kadar çeşitli konularda, daha fazla yardım için nereye gidebilecekleri de dâhil olmak üzere, Türkiye’de kalışları hakkında "öğrenmeye ihtiyaç duyabilecekleri şeyleri keşfetmeye" çağrılıyor isteniyor.

"MÜLTECİLERE YARDIM EDEN YİNE MÜLTECİLERDİR"

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği Temsilcisi Paolo Artini, web sitesini, "Mültecilere yardım eden başlıca aktörler yine mültecilerin kendileridir. Bu yeni web sitesi aracılığıyla BMMYK, mültecilerle olan iletişim ve iletişim alanlarını artıracaktır. Site, mülteci ve sığınmacıların kendilerine, ailelerine ve topluluklarına ilişkin güncel bilgilere yönelik bir portal sunacak ve bilgileri zamanında ve erişilebilir bir şekilde paylaşmalarına yardımcı olacaktır." diye tanımladı.

MÜLTECİLER HAKKINDA BİLGİLER

Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça yayınlanan BM sitesi; "nasıl yardım alabilirsiniz", "sahtecilikle ilgili nasıl şikayette bulunabilirim", "Suriyeli olmayanlara yönelik kilit bilgiler", "Suriyelilere yönelik kilit bilgiler", "sosyal,ekonomik ve medeni konular", "üçüncü ülkeye yerleştirme" alt başlıkları altında sığınmacı ve mültecilere bilgi aktarmayı amaçlıyor.

BM kaynaklarına göre Türkiye’de 3 milyon kayıtlı Suriyeli'nin yanısıra, 300 bin dolayında da diğer ülkelerden gelen sığınmacı ve iltica başvuru sahibi yaşıyor.