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BM'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara para yardımı

Birleşmiş Milletler, Türkiye'deki 850 binden fazla Suriyeliye yapılan para yardımı hakkında bilgi verdi.

04.08.2017 - 00:42
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BM'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara para yardımı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara yapılan yardımlara ilişkin bilgi verildi.

BM'DEN 850 BİN SIĞINMACIYA HER AY 120 LİRA

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) tarafından fonlanan program çerçevesinde 850 binden fazla Suriyeli sığınmacıya her ay 120 lira tutarında kart dağıtıldığı belirtildi.

BM'den Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılara para yardımı

BM VE KIZILAY ORTAKLIĞIYLA DAĞITILIYOR

Programın 2016 sonlarında hayata geçirildiği ve hızla yaygınlaştığı kaydedildi.

Açıklamada, AB tarafından fonlanan programın WFP ve Türk Kızılayı ortaklığı ile hayata geçirildiği ifade edildi.

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