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BM’den Türkiye’ye OHAL ve KHK tepkisi

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Hüseyin, OHAL ve KHK'nın hukuk standartlarına uyulduğunu söylemenin çok zor olduğunu söyledi.

02.05.2017 - 09:30
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bm

Devlet yasaları dışındaki kararname ve yönetmeliklerin insan hakları ve uluslararası hukuk değerlerini ihlal etme gerekçesi olarak kullanılmaması gerektiğini vurgulayan Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeid Raad Al Hüseyin, bazı ülkelerde yasaların engel gibi görülme eğilimi görüldüğünü, siyasi bir sis ortamı yaratıldığını ve bu durumun yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.

"HUKUK STANDARTLARINA UYULDUĞUNU SÖYLEMEK ÇOK ZOR"

Türkiye’de KHK’lar aracılığıyla bazı raporlara göre 150 bin devlet görevlisinin açığa alındığını, yalnızca geçtiğimiz hafta 10 bine yakın polis memurunun görevine son verildiğini belirten Hüseyin, "Hafta sonu 100 Adalet Bakanlığı çalışanı da içinde olmak üzere 4000 kamu görevlisine işten el çektirildi. Böylesine büyük görevden alma ve gözaltı rakamlarında hukuk kuralları açısından standartlara uyulduğunu söylemek çok zor" dedi.

"ENDİŞELİYİM"

Hüseyin dün Cenevre’de düzenlediği basın toplantısında, terör saldırılarının üstesinden gelinmesi gerektiğini belirtti ve "Ancak bu insan hakları pahasına yapılmamalı. OHAL’in uzatılması ve ülkedeki korku ikliminden çok endişeliyim" diye konuştu.

Hüseyin, Türkiye’de gazetecilere yönelik gözaltı ve tutuklamalar konusunda da, "Türkiye’de gazetecilik suç değil. Bu, hükümetin çok dikkat etmesi gereken bir konu" dedi.

Hüseyin, uluslararası hukuk ve insan haklar ihlallerinin Türkiye’nin yanı sıra Yemen ve Güney Sudan gibi ülkelerde de ortaya çıktığını, BM İnsan Hakları Savunucuları ile bu ülkelerin yerel insan hakları savunucuları ile gazetecilerin ve öteki sivil toplum kuruluşları üyelerinin de risk altında olduklarını söyledi.

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