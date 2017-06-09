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BM'den Yunanistan'a FETÖ'cüleri iade etmeyin tepkisi

UNHCR, Yunanistan'a iltica etmek isteyen FETÖ'cülerin zorla geri gönderildiği yönünde çıkan haberlerden endişe duyulduğunu açıkladı.

09.06.2017 - 10:34
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BM'den Yunanistan'a FETÖ'cüleri iade etmeyin tepkisi

BM

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, "Zorla geri gönderme iddiaları daha önce de kaydedilmişti. Yunan makamların bunları araştırması hayati önem taşıyor. Eğer doğru ise oldukça endişe verici. İltica, temel bir haktır." denildi.

"İADELERE SON VERİN"

Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks de Yunanistan'a iadelere son verme çağrısı yaptı.

24 Mayıs'ta Meriç Nehri'ni geçerek Yunanistan'a ulaşan bir grup FETÖ'cü, Yunan askerlerinin mülteci sanmasının ardından geri püskürtmesiyle yakalanmıştı.

NOKTA DERGİSİNİN YÖNETİCİSİ DE YAKALANMIŞTI

Yakalananlar arasında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında arama kararı bulunan emekli emniyet müdürü S.S., Uşak Üniversitesi eski öğretim görevlisi A.E.A., ihraç edilen öğretmenler M.Ç., F.Ç. ile KHK ile kapatılan Nokta dergisi yöneticilerinden Murat Çapan'ın olduğu tespit edilmişti.

YUNAN HÜKÜMETİ İDDİAYI YALANLADI

Yunan hükümeti, ülkeye kaçan Türklerin yasadışı olarak Türkiye'ye iade edildiği yönündeki iddiayı reddetti. Yunan hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopulos devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, "Yunanistan kimseyi dönmeye zorlamıyor." dedi.

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