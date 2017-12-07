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BMGK cuma günü Kudüs gündemiyle toplanacak

ABD Başkanı Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanımasının ardından yarın toplanacak BMGK'da bu konu masaya yatırılacak.

AA | 07.12.2017 - 07:23..
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) yarın toplanarak ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıması kararını ele alacağı bildirildi.

8 KONSEY ÜYESİ TALEP ETTİ

ABD medyasına konuşan Birleşmiş Milletler (BM) diplomatlarının verdiği bilgiye göre, Konseyin 8 üyesinin talebi üzerine söz konusu görüşme cuma günü yapılacak.

Görüşme talebinin Fransa, Bolivya, Mısır, İtalya, Senegal, İsveç, İngiltere ve Uruguay'dan geldiği belirtildi.

HALEY'DEN BAŞKANINA DESTEK

Öte yandan, ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise yaptığı yazılı açıklamayla Trump'ın kararına destek verdi ve "Bugün Başkan, geç kalınmış bir karar için cesur ve tarihi bir adım attı." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump, düzenlediği basın toplantısında, BMGK'nın 1980 yılında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ilhak ederek başkent ilan etmesini geçersiz sayan 478 sayılı kararına rağmen, "Kudüs'ü resmen İsrail'in başkenti olarak tanıma zamanı geldi." ifadesini kullanmıştı.

Trump, ayrıca Dışişleri Bakanlığına, ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması için hazırlıklara başlaması talimatı verdiğini açıklamıştı.

BM'den Trump'a Kudüs cevabı haberi

BMGK cuma günü Kudüs gündemiyle toplanacak

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