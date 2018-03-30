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BMGK Filistin için kapalı oturumda toplanacak

İsrail'in 15 Filistinliyi katletmesinin ardından harekete geçen Kuveyt'in talebi üzerine BMGK kapalı oturumda toplanacak.

AA | 30.03.2018 - 22:59..
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BMGK Filistin için kapalı oturumda toplanacak

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi , Gazze'de 15 Filistinlinin hayatını kaybetmesinin ardından Kuveyt'in talebi üzerine yerel saat ile 18.30'da kapalı oturumda toplanacak.

FİLİSTİN'DE ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

BMGK'nin geçici üyelerinden Kuveyt'in talebi üzerine konsey yerel saatle 18.30'da (TSİ 01.30) kapalı oturumda toplanacak.

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında düzenlenen Filistin Toprak Günü gösterilerine İsrail askerlerinin gerçek mermi ile müdahale etmesi üzerine 15 Filistinli şehit edildi, yaklaşık 1400 Filistinli de yaralandı.

15 Filistinlinin İsrail askerlerince şehit edilmesi nedeniyle Filistin'de ulusal yas ilan edildi.

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