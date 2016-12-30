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BMGK Suriye'deki ateşkesin ardından toplanacak

BMGK, ülke genelinde ateşkesin yürürlüğe girmesinin ardından Suriye konusunu görüşmek üzere bugün toplanacak.

AA | 30.12.2016 - 06:37
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BMGK Suriye'deki ateşkesin ardından toplanacak

Birleşmiş Milletlerden (BM) yapılan açıklamada,Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kapalı oturumda Suriye konusunu görüşeceği ifade edildi. Toplantı talebinin kimden geldiğine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

Türkiye ve Rusya Federasyonu'nun garantör sıfatıyla destek verdiği, BMGK tarafından terör örgütü olarak kabul edilen grupların kapsam dışı bırakıldığı ateşkesin uygulama süreci yerel saatle bugün 00.00'da (TSİ 01.00) başlamıştı.

Öte yandan, BMGK'da Irak'taki gelişmeleri görüşmek için de bir toplantı yapılacak.

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