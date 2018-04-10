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BMGK'da gergin Suriye toplantısı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde gergin Suriye zirvesi gerçekleştirildi. New York'taki BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya Suriye temsilcisi de katıldı.

Haber Merkezi | 10.04.2018 - 08:53..
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BMGK'da gergin Suriye toplantısı

Suriye'de Esad rejiminin gerçekleştirdiği kimyasal saldırılar, uluslararası arenada da gündemdeydi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşınan tartışmalar New York'ta bulunan merkezde görüşüldü.

Toplantı taraflar için oldukça gergin geçti.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

SORUŞTURMA TALEBİ

BMGK'nın daimi temsilcileri masada Suriye'ye yönelik kimyasal soruşturma başlatılmasını önerdi. Olası bir ABD müdahalesine karşı İngiltere önce diyalog ortamının kurumasını talep ederken, Fransız temsilcisi ise Rusya'yı suçladı.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

Fransa'nın BM Daimi Temsilcisi François Delattre ise Duma'daki kimyasal silah saldırısında Rusya'nın da "parmağı olduğunu" belirterek, "Bu saldırılar, doğrudan ya da dolaylı, Rusya'nın bilgisinde gerçekleşti." diye konuştu.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

"TÜM SEÇENEKLER MASADA"

Olası bir müdahalenin baş aktörlerinden olan ABD temsilcisi Kati Pierce  konseyden Duma'daki "korkunç" kimyasal silah saldırına yönelik soruşturma yürütülmesini talep etti.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

Pierce, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine değinen Pierce, "Öncelikle uygun bir soruşturma başlatılmasını tercih ediyoruz. En yakın müttefiklerimizle irtibat halindeyiz, özellikle ABD ve Fransa ile. Tüm seçenekler masada." ifadelerini kullandı.

RUS TEMSİLCİSİ GERGİN

Masada bulunan daimi temsilcilerden olan Rusya'nın gerginliği yüzünden okundu. Rus temsilcisi Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia ise tasarıyı değerlendireceklerini söylerken, gergin hareketlerle devamlı su içtiği de gözden kaçmadı.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

Öte yandan ABD, Suriye'de kimyasal silah kullanımının soruşturulması için yeni bir BM mekanizması kurulmasını talep eden karar tasarısını BMGK'ye sundu.

SURİYE KÜRSÜDEYKEN SALONDAN ÇIKTILAR

ABD, Rusya, İngiltere ve Fransa'nın konuşmalarının ardından Suriye'ye söz hakkı verildi. Kürsüye Suriye Büyükelçisi'nin çıktığı sırada ABD, İngiltere ve Fransa'nın temsilcilerinin salonu terk etti. Peşlerinden de İngiltere temsilcisi salondan ayrıldı. O an tüm salon adeta buz kesti

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

DUMA KATLİAMI

Esad rejimi muhaliflerin kalesi rolündeki Duma'da geçtiğimiz gün kimyasal saldırı bir katliama imza attı. Her ne kadar Rusya ve Suriye bu durumu kabul etmeseler de uluslararası bulgular ve bilgiler saldırıyı Suriye'nin yaptığı yönünde.

BMGK'da gergin Suriye toplantısı

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Suriye'de rejimin kuşatması altındaki Doğu Guta'nın Duma ilçesindeki kimyasal silah saldırısı üzerine 15 üyeli konseydeki 9 ülke Fransa, İngiltere, ABD ve konseyin geçici üyelerinden Fildişi Sahili, Hollanda, Peru, Polonya, Kuveyt ve İsveç'in talebiyle toplandı.

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