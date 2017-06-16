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BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

Birleşmiş Milletler (BM), uluslararası barış ve güvenliğe yönelik artan terör tehdidi karşısında terörle mücadele ofisi kurmaya karar verdi.

16.06.2017 - 00:04
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BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

Terörle mücadele ofisinin kurulmasına ilişkin karar, BM Güvenlik Kurulu'nda kabul edildi.

GUTERRES MEMNUNİYETİNİ DİLE GETİRDİ

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, kararı memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Uluslararası barışı ve güvenliği tehdit eden terörle mücadelenin ve şiddete varan aşırılığın engellenmesinin BM'nin en önemli önceliklerinden biri olduğunu vurgulayan Guterres, bu reformun BM'nin çatışmaları önleme, sürdürülebilir barış ve kalkınmayı teşvik etme çabalarına katkıda bulunacağını umut ettiğini ifade etti.

BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

15 MİLYON DOLARLIK BÜTÇE

BM'nin terörle mücadele ofisine 2017 yılı için 15 milyon dolarlık bir bütçe ayrılacak.

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BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

BMGK'da terörle mücadele ofisi kurma kararı kabul edildi

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