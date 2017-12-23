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BMGK'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar onaylandı

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin, kıtalararası balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'ye oy birliğiyle yeni yaptırımlar getirdiği bildirildi.

AA | 23.12.2017 - 03:46..
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Birleşmiş Milletler, yeni yaptırımların özellikle Pyongyang ekonomisini hedef aldığı ve yaptırımlarla ekonomik alanı giderek daralan ülkenin füze denemelerinden vazgeçmesi için çalışıldığı belirtti.

BMGK'de Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar onaylandı

İHRAÇ EDİLEN RAFİNE PETROL ÜRÜNLERİNİN YÜZDE 90'INA BLOKE

BMGK'de Çin ve Rusya'nın da desteğiyle kabul edilen karara göre, Kuzey Kore'ye ihraç edilen rafine petrol ürünlerinin yüzde 90'ının bloke edilmesi ve yurt dışında çalışan Kuzey Kore vatandaşlarının 24 ay içerisinde ülkeye dönmesi öngörülüyor.

Aynı kararda, Kuzey Kore'ye ihraç edilen ham petrolün yıllık sınırının 4 milyon varile çekilmesi konusunda da mutabık kalındı.

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