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BMGK'nın Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişledı

Yaptırım listesine 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi

03.06.2017 - 04:51
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), nükleer programı ve balistik füze denemelerini sürdüren Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımları genişletme kararı aldı.

ABD tarafından sunulan ve yaptırımların genişletilmesini içeren tasarı 15 üyeli BMGK'da oy birliğiyle kabul edildi.

BMGK'nın yaptırım listesine Kuzey Kore'nin nükleer programına finansal destek vermekle suçlanan 14 Kuzey Koreli ve 4 firma daha eklendi. Bu kişi ve kuruluşlar hakkında seyahat yasağı ve varlık dondurma kararı alındı.

Yaptırım listesinde Kuzey Kore'nin denizaşırı casusluk operasyonlarının başındaki isim olduğu düşünülen Cho Il U da bulunuyor.

BMGK, nükleer programı nedeniyle Kuzey Kore'ye 2006 yılından bu yana askeri ve ekonomik yaptırımlar uyguluyor.

"KUZEY KORE'YE MESAJ GÖNDERDİK"

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, BMGK'nın Kuzey Kore'ye net bir mesaj gönderdiğini belirterek, "Balistik füze denemelerine son verin ya da sonuçlarına katlanın." dedi.

Haley, ABD'nin barışçıl ve diplomatik bir çözüm bulma arayışına devam edeceğini ancak gerekirse de farklı yolllara başvurmaya hazır olduğunu bildirdi.

Çin'in BM Daimi Temsilcisi Liu Jieyi ise ülkesinin Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı olduğunu belirtti. Liu, BMGK'nın bu kararının uluslararası toplumun Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmesini engellemeye çalıştığının bir göstergesi olduğu görüşünü savundu.

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Vladimir Safronkov ise "hayal kırıklığı" olarak nitelendirdiği kararı veto etmemesine rağmen ABD'yi "düşmanca adımlar atarak" uluslararası ilişkilerde iş birliğini zorlaştırmakla eleştirdi.

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