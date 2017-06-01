taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.542
USD
3,5275
EURO
3,9662
ALTIN
143,94
PETR
51,1900

BMGK'ya yeni geçici üyeler seçilecek

BM Güvenlik Konseyi'nde 2018-2019 yıllarında görev yapacak beş geçici üye için BM Genel Kurulu'nda seçim yapılacak

01.06.2017 - 04:22
  1. Haberler
  2. Dünya

Kendi gruplarında rakipleri olmadığı için Peru, Kuveyt, Ekvator Ginesi, Fildişi Sahili ve Polonya'nın iki yıllık süre için BMGK'ya seçilmeleri bekleniyor.

Tek aday olsalar bile ülkelerin Konsey'e seçilebilmesi için 193 üyeli BM Genel Kurulu'nda kullanılan geçerli oyların üçte ikisini alması gerekiyor.

Toplam 15 üyesi olan BM Güvenlik Konseyi'nde ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa daimi üye.

Kalan 10 üye ise BM'nin beş coğrafi grubu arasından iki yıllık süre için BM Genel Kurulu'nda seçiliyor. Geçici üyelerden her yıl beşi yenileniyor.

Halen Konsey üyesi olan Japonya, Mısır, Senegal, Ukrayna ve Uruguay'ın görev süreleri bu yıl sonunda bitecek.

Cuma günü seçilecek beş yeni üye, 1 Ocak 2018'den itibaren Konsey'deki iki yıllık görevine başlayacak.

İTLALYA KOLTUĞUNU HOLLANDA'YA BIRAKIYOR

Halen Konsey'de görev yapan İtalya'nın resmi olarak bir yıl daha görev süresi bulunuyor. Ancak İtalya geçen yılki seçimde Batı Avrupa ve Diğerleri grubuna ayrılan iki koltuğa Hollanda ve İsveç ile aday olmuş seçimde İsveç gerekli oyu alarak Konsey'e seçilmişti.

Kalan tek koltuk için tekrarlanan turlarda İtalya ve Hollanda gerekli olan üçte iki çoğunluğu sağlayamayınca iki ülke anlaşarak iki yılı kendi aralarında paylaşmıştı.

Bu anlaşma doğrultusunda İtalya'nın 2018 için Konsey'den çekileceğini açıklaması ve buradan boşalacak koltuğa Hollanda'nın seçilmesi bekleniyor.

Böylece bu yılki seçimde toplamda altı ülke seçilmiş olacak ancak diğer beş ülke iki yıllığına seçilirken Hollanda sadece 2018'de Konsey'de bulunacak.

İlginizi Çekebilir
Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası
Ürdün Dışişleri Bakanlığı, İsrail polisi korumasında Yahudi yerleşimcilerin Mescidi Aksa'ya girişi nedeniyle İsrail büyükelçisini çağırdı.
Trump'ın yarım kalan paylaşımına Twitter'da büyük ilgi
ABD Başkanı Trump'ın geceyarısı attığı ve "covfefe" kelimesiyle yarım kalan bir Twitter paylaşımı, sosyal medyada gündem oldu.
Akıncı ve Anastasiadis BM Genel Sekreteriyle görüşecek
KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, Guterres'in Cumhurbaşkanı Akıncı'yı telefonla arayarak New York'a davet ettiğini söyledi.
Putin'den Avrupa'ya çağrı: Rus tehdidini bırakın
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa'ya seslendi: Kendiniz bir şeyler uyduruyorsunuz, sonra da bunlarla kendinizi korkutuyorsunuz.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

Jandarmanın ilk kadın komutanı Songül Yakut da şehit oldu

119
Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

Askerin gönlünde taht kuran şehit general: Aydoğan Aydın

134
Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

Cougar tipi helikopter kazalarında 28 asker şehit oldu

38
Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

Türkiye Kupası'nda şampiyon Konyaspor

54
Muğla'da polise taşlı saldırı

Muğla'da polise taşlı saldırı

6
Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası

Ürdün'den İsrail'e Mescidi Aksa notası

5
Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine acı haber ulaştı

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM