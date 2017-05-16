BM'nin Akdeniz'de ölen sığınmacı raporu

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Sözcüsü William Spindler, Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, pazar günü İtalyan ve Libyalı kurtarma ekiplerinin Akdeniz'in ortasında dört şişme bot ile "Ohio" adlı ticari gemiden yaklaşık 500 sığınmacıyı kurtardığını söyledi.

AKDENİZ'DE ÖLEN SIĞINMACI SAYISI BİN 350'Yİ GEÇTİ

Yıl başından bu yana Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşmaya çalışan bin 350'den fazla sığınmacının yaşamını yitirdiğine işaret eden Spindler, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan sığınmacıların Avrupa'ya geçişlerinde daha güvenilir alternatifler bulunması gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman da 1 Ocak-14 Mayıs tarihlerinde Akdeniz'den Avrupa'ya ulaşan sığınmacı sayısının 54 bine yaklaştığını, geçen yılın aynı döneminde bu rakamın 189 bin 75 olduğunu kaydetti.