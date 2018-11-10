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BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

Kıbrıslı Türklerin ara bölgedeki Denya köyünde kılmak istedikleri cuma namazına izin vermeyen BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü'nü notayla protesto edildi.

AA | 10.11.2018 - 08:07..
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BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Denya köyünün eski sakinleri Kıbrıslı Türklerin, ara bölgede kalan köylerindeki camide cuma namazı kılmak istediklerini BM Barış Gücü yetkililerine yazılı olarak illettiğini belirterek, etkinliğin keyfi ve dayanağı olmayan gerekçelerle iptal edildiğini bildirdi.

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü cuma namazını engelledi

Denya Köyü Camii

"12 SAAT KALA KEYFİ İPTAL EDİLDİ"

Açıklamada, "Yaşanan son örnekle adada görev yapan BM Barış Gücü'nün iki tarafa adil ve eşit davranmadığı bir kez daha ortaya çıktı. Ara bölgedeki etkinliğin yapılmasına 12 saat kala böylesi keyfi ve dayanağı olmayan gerekçelerle iptaline sebebiyet verilmesi Denya'nın Kıbrıslı Türk köylüleri üzerinde büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır." ifadesi kullanıldı.

"BM, RUMLARA ENGEL OLMADI"

Kıbrıslı Rumların, benzer şekilde ara bölgenin dört farklı yerinde herhangi bir izin ve kontrole tabi olmadan ayin gerçekleştirdiklerinin vurgulandığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"KKTC hükümeti, gerek ülkemizde gerekse ara bölgede yapılan bu türden etkinliklere mümkün olduğunca gerekli desteği her zaman göstermiştir ancak Kıbrıslı Türklerin ilk kez yapılan benzeri talebine yapay ve dayanaksız bahanelerle böyle bir tavır alan BM Barış Gücü'nün bu etkinliğin iptaline sebep olması tarafımızca kabul edilebilir bir durum değildir. BM Barış Gücü bu tavrıyla hem Kıbrıslı Türkleri hayal kırıklığına uğratmış hem de kendi görev yönergesine aykırı hareket etmiştir. Bu yaşananlar ayrıca BM Barış Gücü'nün yürüttüğü misyona da gölge düşürmüştür. Kendi görev yönergesi ve talimatlarına dahi uymayan böylesi bir yaklaşım iki toplum arasında değil güveni tesis etmek, BM Barış Gücü’ne olan güveni de maalesef zedelemektedir. BM Barış Gücü bu konudaki anlaşılmaz ve rahatsız edici tutumu nedeniyle bakanlığımız tarafından bugün gönderilen bir nota ile protesto edilmiştir."

BM SÖZCÜSÜ: "ÜZGÜNÜZ"

BM'nin Kıbrıs'taki Barış Gücü Sözcüsü Aleem Siddique açıklamasında ise Denya'daki camide bugün yapılması planlanan ibadetin gerçekleşememesinden duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Siddique, BM Barış Gücü'nün, Denya camisinde gelecekte planlanacak bir ibadet de dahil dini yükümlülüklerin yerine getirilmesine yardımcı olmaya kararlı olduğunu belirtti.

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