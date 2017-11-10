BM'nin Kuzey Kore yaptırımlarına destek

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Rusya Devlet Başkanı Vladimir ile Birleşmiş Milletler’in (BM) Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını destekleme konusunda anlaştıklarını söyledi.

KURİL ADALARI GÖRÜŞÜLDÜ

Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için Vietnam’ın Da Dang kentinde bulunan Abe ve Putin biraraya geldi. İki lider, Kuzey Kore, ekonomik ilişkiler ve iki ülke arasında ihtilaf konusu olan Kuril adalarını görüştü.

Görüşmenin ardından açıklama yapan Abe, BM'nin Pyongyang yönetiminin nükleer denemeleri durdurmasına yönelik aldığı yaptırım kararını desteklediklerini, bu konuda Rusya ile ortak hareket edeceklerini kaydetti.

Abe, Rusya ile Japonya arasındaki aktif politika ve ekonomik ilişkilerin düzenli olarak gelişme göstermesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Abe, Asya turunun ilk ayağı olan Japonya'da ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya gelmişti, İkili, Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımlar için ortak hareket etme konusunda mutabakata varmıştı.

KURİL ADALARI

Abe'nin Putin ile görüşmesinde, tartışmalı Kuril adalarında ortak ekonomik projeler hayata geçirmek için anlaşma sağlandığı bildirildi. Varılan mutabakata göre, ilk ülke adalarda planlanan ortak projeler için 5 ana bölge seçerek, projeleri devreye sokacak.

Taraflar, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Ruslar tarafından Kuril adaları, Japonya tarafından Kuzey Bölgeleri olarak adlandırılan toprak parçası konusundaki uyuşmazlık nedeniyle resmi bir barış anlaşması imzalayamamıştı. Sovyetler Birliği, 1949'da işgal ettiği adalarda yaşayan tüm Japon vatandaşlarını sınır dışı etmişti.

Barış anlaşmasının imzalanması için ilk olarak 2014 başında başlayan müzakereler ise Ukrayna krizi nedeniyle dondurulmuştu. Kuril adaları, Pasifik Okyanusu'ndaki Iturup, Kunaşiri, Şikotan ve Habomai adalarından oluşuyor.







