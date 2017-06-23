BM'nin nüfus tahmini raporu

Rapora göre dünyada halen en az 7,6 milyar kişi yaşıyor. Türkiye nüfusunun ise 2050'de 95 milyonu geçeceği, 2058'den itibaren ise azalmaya başlayarak 2100'de 85 milyon civarına gerileyeceği öngörülüyor.

DÜNYA NÜFUSU ARTACAK

Dünya genelinde halen 962 milyon olan 60 yaş ve üzeri nüfusun, 2050'ye kadar iki kattan fazla, 2100'e kadar ise üç kattan fazla artarak 3,1 milyara çıkması bekleniyor.





Dünya genelinde halen 137 milyon olan 80 yaş ve üzeri kişi sayısının 2050'de üç kattan fazla artarak 425 milyon olması bekleniyor.

