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BMW 1 milyondan fazla aracı geri çağırıyor

Alman otomobil şirketi, 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modellerdeki otomobilleri, egzoz sisteminde yangın çıkarabilecek bir riskten dolayı geri çağırıyor.

AA | 24.10.2018 - 01:03..
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BMW bu yılın ağustos ayında Güney Kore’de egzoz gazının devir daimini sağlayan modüldeki teknik bir hatanın 30 araçta yangına yol açmasından dolayı özür dilemiş, Avrupa ve bazı Asya ülkelerinde 480 bin aracını geri çağırmıştı. Son geri çağırma ile birlikte dünya çapında toplam geri çağrılan otomobil sayısı 1,6 milyon otomobile çıkacak.

ARIZALI PARÇALAR ÜCRETSİZ DEĞİŞTİRİLECEK

Şirket, araçların egzoz gazının devir daimini sağlayan modülünü kontrol edecek ve herhangi bir arıza varsa parçaları ücretsiz olarak değiştirecek.

Söz konusu araçların 2010 ile 2017 yılları arasında üretilen 4 ve 6 silindirli farklı modeller olduğu belirtildi. Almanya’da 328 bin aracın gönüllü geri çağırmadan etkilendi.

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