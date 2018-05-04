BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

1 Uyuşturucu kullanan taksici ortalığı birbirine kattı Zeytinburnu sahil yolunda trafik kazasına neden olan taksi sürücüsünün uyuşturucunun etkisinde olduğu belirlendi.

2 Hindenburg felâketi Hindenburg zeplini, Nazi Almanyası tarafından üretilen, 245 metrelik boyuyla dünyanın gelmiş geçmiş en büyük hava aracıydı.

3 Geleneksel bir bayram: Hıdırellez Baharın habercisi kabul edilen, Hızır ve İlyas peygamberlerin her yıl buluştuklarına inanılan Hıdırellez, farklı gelenek ve inanışlarla kutlanıyor.

4 Şehit kızı tabutun başından bir an olsun ayrılmadı Afrin'de şehit olan Asb. Kd. Üçvş. Cemil Erkek'in 4 yaşındaki kızı Melike Ceren, babasının tabutunun başından inmeye zorlukla ikna edildi.

5 Bakan Yılmaz: Artık imam hatibin bir manası var Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, "Türkiye genelinde 2 bin 750 imam hatip ortaokulumuzda 713 bin 561 öğrencimiz, 38 bin 202 öğretmenimiz de eğitim ve öğretim faaliyetlerini yürütüyor" dedi.

6 Muharrem İnce cuma namazında Adaylığı açıklanan İnce, sağ kesimden sempati toplamak için ilk iş cuma namazı kılmaya gitti.