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BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

CLAR platformuna sahip G20 kod adı verilen yedinci nesil BMW 3 serisi, objektiflere kamuflajlı olarak yakalandı.

Haber Merkezi | 04.05.2018 - 12:26..
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Benal Yılmaz / [email protected]

Otomobilin dış hatları için ağır kamuflaj nedeniyle yorum yapamasak da yeni nesil 5 ve 7 serisine benzediğini söylemek mümkün. Otomobilin iç mekanının baştan aşağı yenilendiğini göze çarpıyor.

BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

DİREKSİYON SİMİDİ YENİLENDİ

Yenilenen direksiyon simidi, dijital ekran, vites topuzu ve çevresi ile büyütülmüş orta ekran dikkat çeken özelliklerin başında yer alıyor.

BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

2019'DA PİYASADA

Henüz motor seçenekleri hakkında detayların netleşmediği G20'yi ekim ayında Paris otomobil fuarının akabinde 2019 yılında yollarda görebileceğiz

BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

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