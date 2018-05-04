BMW 3 serisi kamuflajlı olarak görüntülendi

Benal Yılmaz / [email protected]
Otomobilin dış hatları için ağır kamuflaj nedeniyle yorum yapamasak da yeni nesil 5 ve 7 serisine benzediğini söylemek mümkün. Otomobilin iç mekanının baştan aşağı yenilendiğini göze çarpıyor.
DİREKSİYON SİMİDİ YENİLENDİ
Yenilenen direksiyon simidi, dijital ekran, vites topuzu ve çevresi ile büyütülmüş orta ekran dikkat çeken özelliklerin başında yer alıyor.
2019'DA PİYASADA
Henüz motor seçenekleri hakkında detayların netleşmediği G20'yi ekim ayında Paris otomobil fuarının akabinde 2019 yılında yollarda görebileceğiz