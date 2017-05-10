taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.289
USD
3,5975
EURO
3,9105
ALTIN
141,51
PETR
49,1700

BMW 6 Coupe artık üretilmeyecek

Alman otomobil devi BMW, aldığı kararla 6 serisi Coupe modelinin üretilmeyeceğini açıkladı.

10.05.2017 - 13:11
  1. Haberler
  2. Otomobil

BMW, 6 Serisi Coupe'nin Şubat ayından itibaren üretilmediğini, Gran Coupe ve Convertible versiyonlarının üretimine devam edildiğini doğruladı.

BMW 6 Coupe artık üretilmeyecek

Modelin üretiminin sonlandırılmasının iki olası sebebi olduğu tahmin ediliyor. İlk sebebin; iki kapılı olan 6 Serisi Coupe'nin, ilk çıktığı zamanki gibi popüler olmaması ve bu popülaritesini 4 kapılı olan Gran Coupe'ye kaptırmış gibi gözükmesi olabileceği düşünülürken diğer sebep ise; 6 Serisi'nin artık son günlerine yaklaştığının düşünülmesi.

BMW 6 Coupe artık üretilmeyecek

BMW son aylarda, 6 Serisi'nin yerini alması beklenen yeni 8 Serisi'ni test ediyor. Alman marka, Mercedes S Serisi'nin Coupe ve Cabriolet versiyonlarına karşı atak olarak üreteceği yeni 8 Serisi Coupe ve Cabriolet versiyonlarını, dünya çapında Nürburgring pisti de dahil olmak üzere birçok yerde test ediyor.
.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

Arda Turan Türkan Şoray'ın kızı yakınlaşması

97
İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

İlber Ortaylı'dan Mustafa Armağan'a: Bir bok bilmiyor

341
İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

İlber Ortaylı'nın Fetullah Gülen'i övdüğü video

173
Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

Kılıçdaroğlu: Yüzde 49 bizimmiş gibi yapamayız

128
FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

FBI Direktörü Comey'in görevine son verildi

33
May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

May ve eşi evlilik hayatlarını anlattı

27
Yerli hava füzesi Göktuğ

Yerli hava füzesi Göktuğ

80
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM