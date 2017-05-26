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BMW ABD'de 45 binden fazla aracını geri çağırıyor

Alman otomotiv firması BMW, ABD'de 45 binin üzerinde aracını geri çağırdığını duyurdu.

26.05.2017 - 21:45
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BMW ABD'de 45 binden fazla aracını geri çağırıyor

BMW'den yapılan açıklamada, 2005-2008 yıllarında üretilen 7 serisi ve  B7 Alpina modellerinde görülen bir sorun nedeniyle toplam 45 bin 484 aracın geri çağırıldığı belirtildi.

Açıklamada, söz konusu model araçların yolcu kapılarının hareket  halindeyken açılabileceği bilgisine yer verildi.

Yolcuların araç kapılarını kapattıkları halde yoldan veya aracın  içinden kaynaklanan bir nedenle kapıların kendiliğinden açılabileceği ifade  edilirken, bu durumun kazaya neden olabileceği ve yolcuların yaralanma riskini  arttırdığı bildirildi.

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